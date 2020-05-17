Епископ Адам Бондарук: “Слава Богу, я живой!”

Пятидесятнический епископ Адам Бондарук, старший пастор Славянской миссионерской церкви “Вифания” опубликовал видеообращение к своей пастве, сообщив об улучшении своего состояния после выписки из больницы.

Фото: YouTube/BSMC

По словам епископа, ему стало значительно легче и его состояние улучшается изо дня в день.

“Господь вернул мне драгоценный дар жизни, после всего перенесенного смотришь на вещи по-другому”, – сказал Бондарук.

Как мы уже сообщали, епископ Бондарук провел около месяца в больнице, борясь за жизнь с коронавирусной инфекцией.

Между тем, на сайте Change.org появилась петиция с требованием расследовать причины вспышки COVID-19 в кругах Славянской миссионерской церкви “Вифания” и ассоциированных с ней структур, где, как сообщил Департамент здравоохранения округа Сакраменто, было обнаружено свыше 70 коронавирусных больных.

Стоит отметить, что епископа также обвиняют во вмешательстве во внутренние дела славянской церкви “Новая Жизнь” в Портленде, пасторы которой судятся друг с другом. Об этом рассказал пастор и давний соратник Бондарука – Василий Вакульский.