В результате аварии на нелегальном шоу в Сакраменто студент попал в больницу с черепно-мозговой травмой

21-летний Остин Дубинецкий серьезно пострадал в автокатастрофе, случившейся в Натомасе во время нелегальное шоу. По информации CHP (California Highway Patrol), несчастный случай произошел в субботу вечером, на шоу собралось около 700 автомобилей. Одна из машин исполняла вращательный трюк, во время которого сбила Остина и переехала его.

Фото: CBS/YouTube

Водитель этой машины скрылся с места происшествия, в настоящее время его разыскивает полиция и расследует это дело как наезд. Некоторые очевидцы утверждают, что Остина столкнули на дорогу, где машина исполняла трюк. В интернете выложен ролик ужасного происшествия.

Прибывшие медики доставили Остина в больницу. Его отец, Лев Дубинецкий, сообщил журналистам, что Остин получил серьезную черепно-мозговую травму и ему предстоит долгий путь к выздоровлению.

В настоящее время Остин Дубинецкий находится в Медицинском центре Калифорнийского университета в Дэвисе, он перенес операцию на головном мозге. Его отец надеется, что другие извлекут урок из аварии, которая едва не унесла жизнь его сына.