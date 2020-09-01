Выходец из Беларуси, иммиграционный адвокат в Сан-Франциско Андрей Романенко поделился своим опытом работы в Калифорнии, а также рассказал о возможностях для политических беженцев из Республики Беларусь.

– Андрей, расскажите, пожалуйста, немного о себе, как вы оказались в США?

– Я родился и вырос в Минске, в Беларуси, учился в Минском Лингвистическом университете (МГЛУ), в бывшем ИнЯзе на улице Захарова, на переводческом факультете, в отделении восточных языков. Моей специализацией были японский и английский языки, а также международные отношения.

Преподаватели ИнЯза с первого курса говорили нам, что они готовят будущих иммигрантов, что столько специалистов по международным отношениям и со знанием иностранных языков стране не нужно было. Образование в МГЛУ на тот момент было на очень высоком уровне. У нас даже были американские профессора, преподававшие факультативные курсы, а японский язык помогала преподавать супруга посла Японии в Беларуси.

Впервые на митинг белоруской оппозиции я попал 26 апреля 1996 года. Протест назывался Чернобыльский Шлях и проходил по проспекту Независимости. С тех пор я влился в протестное движение, а через пару лет начал говорить по-беларуски дома и в университете. Чтобы лучше владеть белорусским, я взял польский язык как факультатив в МГЛУ.

– Сложно ли иммигранту получить лицензию адвоката в США?

– В США я попал в 2001 году. Четыре курса Минского Лингвистического университета мне здесь засчитали не полностью, и мне пришлось несколько лет доучиваться в Сан-Франциско, чтобы получить степень бакалавра.

Для поступления на юридический в США очень важны оценки в университете и результат теста LSAT. Иммигрантам не делают скидки на уровень их английского языка при прохождении этого тестирования. Приходится соревноваться с американцами на равных. После того, как я получил диплом бакалавра, я разослал заявления в двадцать университетов на юридические факультеты. Уже сам процесс поступления был недешевым, за каждое заявление в 2007 году нужно было заплатить $100. А само обучение стоило десятки тысяч долларов в год.

Меня приняли на юридический факультет университета Беркли. В США он считается одним из десяти самых лучших. Спустя три года обучения на юридическом факультете нужно было сдать лицензионный экзамен, который длился три дня по восемь часов каждый день. Чтобы его пройти, нужно было проходить еще специальные подготовительные курсы. Не все студенты сдают этот экзамен с первого раза, пересдать можно не раньше, чем через полгода. Калифорнийский экзамен на тот момент считался самым сложным в США.

– Насколько отличаются правоохранительная/судебная сферы в Беларуси и Калифорнии?

– Я не изучал право в Беларуси, и у меня не было там юридической лицензии. Поэтому мне было бы сложно сравнить системы права. Тем не менее, одно из очевидных различий заключается в том, что в США есть законы федеральные и законы штата. То есть, семейное и корпоративное право во всех пятидесяти штатах разное, а иммиграционное и патентное право, например, являются федеральным и, за исключением небольших отличий, одинаковы во всех пятидесяти штатах.

Моя калифорнийская лицензия адвоката позволяет мне заниматься любым видом права в штате Калифорния, а также иммиграционным правом во всех пятидесяти штатах. У меня есть клиенты по иммиграционным делам в разных штатах—от Флориды до Гавайев. Часть судебных слушаний у нас проходит по телефону, а на некоторые судебные слушания приходится летать в другие штаты.

– Сегодня из Беларуси приходят печальные известия, свидетельствующие о беспричинных арестах представителей оппозиции, избиениях протестующих, а также о случаях массовых издевательств, преследований и избиении манифестующих. В связи с этим у нас животрепещущий вопрос: сложно ли белорусам получить политическое убежище в США?

– На убежище может подать каждый, кто боится преследования в своей стране из-за его расы, религии, национальности, членства в социальной группе или политического мнения. Заявление на убежище нужно подать в течение одного года с момента последнего прибытия в США. За все время правления Лукашенко большинство дел по убежищу из Беларуси основывалось на высказываниях политического мнения, участиях в митингах оппозиции и последующих преследованиях со стороны беларуского государства.

На первом этапе рассмотрения дела по убежищу служба иммиграции США проводит интервью с заявителем. Если на интервью заявителю отказывают в убежище, дело отправляют в иммиграционный суд в процесс депортации. Там у заявителя будет еще один шанс доказать преследование, но на этот раз иммиграционному судье, а не офицеру.

Президент Трамп всячески пытается сократить поток беженцев и поменять правила рассмотрения дел об убежище. Из-за этого пострадали в том числе заявители на убежище из Беларуси. Сроки рассмотрения дел по убежищу выросли.

С 29-го января 2018 года служба иммиграции внесла изменения в порядок назначения интервью на убежище. Мы вернулись к той системе, которая существовала в 2014 году. Самым свежим заявлениям на убежище отдается наибольший приоритет при назначении интервью на убежище.

До 29-го января 2018 года подающий на убежище знал, что с момента подачи на убежище и до вызова на интервью пройдет два года. Заявители могли легко получить разрешение на работу через шесть месяцев. Теперь заявления, поданные после восьмого января 2018 года, стали приоритетом при назначении интервью на убежище. Они могут ожидать вызова на интервью через 45 дней с момента подачи заявления.

Теперь, чтобы подать на разрешение на работу в процессе ожидании убежища, придется ждать 365 дней, а не 150, как это было до 25 августа 2020 года. Трамп назначил бывших прокуроров иммиграционными судьями, стало больше отказов в делах по убежищам. Открылись новые иммиграционные суды, в том числе суд в Сакраменто.

– В последнее время участились случаи мошенничества среди специалистов, занимающихся иммиграционными проблемами граждан. Как отличить легитимного адвоката либо паралигала от нелегитимного?

– Мошенники, которые представлялись адвокатами, существовали всегда. Просто раньше не так сильно был распространен интернет, не было социальных сетей, не было такого большого интереса к иммиграции. Сейчас эти люди всплыли на поверхность, о них говорят, пишут посты и статьи в интернет-изданиях.

Мошенники часто называют себя паралигалами, намекая на то, что это название позволяет им заниматься юриспруденцией. Это не так. Только адвокат имеет право представлять клиента по иммиграции. Паралигалы—это помощники адвоката, которые работают у адвоката в офисе под присмотром адвоката. Сами паралигалы с клиентами не заключают никакие соглашения и без адвоката дела клиентов не ведут.

– Можете коротко рассказать о ситуации с делом по Нелли Габуевой, которая, как мы слышали представляется легитимным адвокатом в Калифорнии?

– Нелли Аллен Габуева далеко не первый год занималась иммиграционным и семейным правом без лицензии. От ее деятельности пострадали сотни иммигрантов. Проверить лицензию адвоката достаточно просто. Поиск стоит начать в гугле по имени человека. Наверняка легко будет найти отзывы и ссылки на лицензию адвоката или на отсутствие таковой.

В случае с Нелли Аллен Габуевой меня насторожило то, что мне рассказала о ее деятельности бывшая клиентка Габуевой, которая пришла ко мне за помощью. В гугле я не смог найти лицензию Габуевой и заподозрил неладное. После общения с Габуевой по электронной почте и телефону стало ясно, что никакой она не адвокат, а обычная мошенница. Ну, а дальше, я сообщил о ее действиях властям, сотрудничал с калифорнийской коллегией адвокатов и офисом по политическим убежищам в Сан-Франциско.

В результате, спустя годы, судья в Сан-Франциско вынес приказ закрыть лавочку Габуевой, забрать ее номер телефона и файлы клиентов. Коллегия адвокатов так и сделала. Вместе с шерифом они нагрянули домой к Габуевой, изъяли файлы десятков ее клиентов.

Габуева попыталась тягаться в суде с коллегией адвокатов. Она пыталась доказать, что она жертва обмана и несправедливости, что якобы у нее есть или была лицензия заниматься юриспруденцией в России, и, что каким-то образом это позволяло ей заниматься юриспруденцией в США.

Судья отказал Габуевой по всем пунктам и назвал ее слова бредом женщины, которая возомнила себя адвокатом. Габуева подала ходатайство на пересмотр дела, но тот же судья опять же ей отказал. Она подала апелляцию в вышестоящую инстанцию, но у нее нет никаких шансов эту апелляцию выиграть.

В итоге, жертвы Нелли Габуевой не получили свои деньги назад, потеряли годы ожидания, чьи-то документы она подала поздно, а чьи-то не подала вообще, нагло прикарманив чужие деньги.

Суды над Габуевой не закончены. Я представляю моего клиента в ее деле о мошенничестве против Габуевой в суде в Сан-Франциско. Габуева не ответила на нашу судебную повестку и суд вынес против нее дефолт. Иными словами, тем, что Габуева не ответила, она признала себя мошенницей, и согласилась со всеми пунктами нашей жалобы. Сейчас осталось доказать сумму вреда, который она причинила моему клиенту, а дальше будем взыскивать эти деньги с Габуевой при помощи шерифа.