В Госдепартаменте опровергли слова Путина о задержании предполагаемых наемников в Беларуси

Россия использует наемников, чтобы поддержать автократов и посеять хаос, чтобы Москва могла продемонстрировать свою «глобальную мощь», заявили в Госдепартаменте, сообщают в Голосе Америки.

В ответ на просьбу Украинской службы «Голоса Америки» прокомментировать заявление Путина о том, что задержание предполагаемых российских наемников в Беларуси было совместной операцией американских и украинских спецслужб, официальный представитель Госдепартамента Морган Ортагус сделала следующее заявление:

«Нам известны сообщения о вероломном использовании Россией марионеточных сил. Эти истории отвлекают от реальной проблемы, заключающейся в том, что Россия использует эти силы как способ скрыть свои настойчивые попытки поставить в неловкое положение иностранные правительства, усугубить разногласия внутри общества, поддержать автократов и в целом посеять хаос, чтобы Россия могла продемонстрировать свою глобальную мощь. Публичные попытки России отрицать суверенные права белорусского народа неприемлемы», – заявила Морган Ортагус.

Представитель Госдепартамента подчеркнула, что США «поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Беларуси. Мы поддерживаем право народа Беларуси на самоопределение и выбор своих лидеров посредством действительно свободных и справедливых выборов, под независимым наблюдением и без ненадлежащего влияния российских служб безопасности».

«Грубое использование Москвой наемников Вагнера по всему миру служит только обогащению российской элиты за счет стран, в которых она действует. Использование кампаний влияния для унижения противников и подавления голоса народа недопустимо», – говорится в заявлении Ортагус.

Российский президент Владимир Путин заявил в четверг, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как бойцов частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

Власти Беларуси обвинили задержанных в попытках дестабилизировать страну перед выборами, что повлекло за собой дипломатический скандал с Россией. Москва тогда заявила, что эти люди были сотрудниками частной службы безопасности и направлялись в третью страну.

«Люди, повторяю еще раз, ехали на работу в третью страну. Их просто заманили туда, перетащили через границу… Операция эта украинских спецслужб совместно с американскими», – сказал Путин.