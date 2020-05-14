Коллегия адвокатов штата расследует практику адвоката из Сан-Франциско, которая обманывала российских и монгольских иммигрантов. В настоящее время незаконная деятельность “адвоката” приостановлена.

Нелли Аллен, также известная как Нелли Габутти, Нелли Габуева и Эллен Аллен, говорила клиентам, что она адвокат и имеет право заниматься иммиграционным законодательством. Двое из бывших ее клиентов говорят, что теперь у них существенный риск депортации из-за ложной и неправильной информации, предоставленной Аллен в их заявлениях о предоставлении убежища. Кроме того, Габуева никогда не состояла в коллегии адвокатов штата Калифорния. Аллен отрицает, что она занималась несанкционированной юридической практикой. Тем не менее, коллегия адвокатов представила документальные доказательства того, что клиенты платили Аллен тысячи долларов за незаконные юридические услуги по иммиграционным делам, и суд установил, что Габуева занималась несанкционированной юридической практикой.

Коллегия адвокатов подчеркивает, что иммиграционные консультанты могут только консультировать, получать копии подтверждающих документов и направлять своих клиентов к адвокату. Они не имеют право предоставлять юридические консультации или представлять клиента в суде, иначе их деятельность считается незаконной.

Коллегия адвокатов штата рекомендует принимать следующие меры предосторожности, чтобы не быть обманутыми:

– Спросите полное имя адвоката и номер в коллегии адвокатов. Прежде чем нанимать адвоката или платить ему, найдите адвоката на веб-сайте Коллегии адвокатов штата или на веб-сайте штата, на котором указываются лицензии, чтобы узнать, действительна ли лицензия и есть ли дисциплинарные ограничения. Также можно позвонить в коллегию адвокатов штата по номеру 800-843-9053.

– Если адвокат представляет вас по иммиграционным вопросам, убедитесь, что у него есть лицензия на адвокатскую практику в Исполнительным офисе Департамента юстиции США по проверке иммиграции. Офис публикует список практикующих, кто в настоящее время не имеет права практиковать или подверглись дисциплинарному наказанию.

– Получите ваш контракт в письменной форме, а также квитанции о совершенных вами платежах.

– Будьте осторожны, если кто-то требует наличных платежей. Если вы должны заплатить наличными, обязательно получите письменную квитанцию.

– Не нанимайте никого, кто угрожает сообщить о вашем иммиграционном статусе, если вы немедленно не заплатите им.

– Фиксируйте все действия и храните все документы. Если у вас нет банковского счета, используйте чеки. Вы имеете право запросить описание и количество предоставляемых услуг.