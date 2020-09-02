В семье иммигрантов в Вашингтоне случилась трагедия – они потеряли отца семейства

Семья Маршалкин: Евгений и Вера вместе с детьми поехали на отдых на озеро Вашингтон, но 18 августа случилась трагедия – во время купания в озере Евгений утонул. Это трагическое событие произошло на глазах у его детей и жены Веры.

Фото: GoFundMe

Как пишут родственники на GoFundMe, “в то утро они наслаждались прогулкой на лодке по озеру, и Евгений решил искупаться. Он улыбался. Никаких признаков беспокойства, усталости или чего-либо, что могло бы вызвать тревогу в семье, которая была с ним. Он был отличным пловцом. Евгений пробыл в воде всего несколько минут, прежде чем неожиданно погрузился в воду. Никаких криков, борьбы или просьб о помощи.

Немедленно была вызвана команда по поиску. На третий день после аварии нашли тело. Из-за того, что его смерть настолько необычна, его тело отправят на вскрытие, чтобы выяснить причину… Его жене и детям предстоит долгий и трудный путь, чтобы оправиться от этого события”.

Семья просит присоединяться к ним в молитве и финансовой поддержке для Веры и ее четверых детей, деньги пойдут на перевозку тела в его родной город Спока и расходы на похороны.

Евгений был похоронен в Pilgrim Slavic Baptist Church в городе Спокен.