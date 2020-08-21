Лукашенко обвиняет США в белорусских протестах

Александр Лукашенко, выступая перед работниками минского агрокомбината “Дзержинский”, заявил, что белоруские протесты срежиссированы в США.

“Нам готовили эту заварушку, и Россия боялась нас потерять, и Запад как-то нас “подтянуть” решил, конечно же, как мы видим сейчас – против России… Планируют и направляют все это Соединенные Штаты Америки, а европейцы – подыгрывают… Кому-то заплатили, кому-то голову задурили и началась эта волокита!” – заявил Александр Лукашенко.

В своей речи Лукашенко сообщил о неком “специальном центре под Варшавой”, где якобы занимаются некой антибеларусской деятельностью.

“Начали лязгать гусеницами… Танки начали передвигаться и самолеты летать – это не случайно! За границей в это время военные учения проводят. Отечество в опасности!” – заключил Лукашенко.

По словам Лукашенко, военные силы западных стран “по необходимости готовят вторжение”, с целью противостоять этому гипотетическому вторжению белорусский лидер приказал перебросить войска на западную границу РБ.