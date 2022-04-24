Bank of America перестал обслуживать счета посольства РФ в США

Об этом заявил российский посол в США Анатолий Антонов. В беседе с корреспондентом телеканала «Россия 24» посол России рассказал, что крупнейший американский банк – Bank of America закрыл счета генеральных консульств России в Хьюстоне и Нью-Йорке.

«По сути дела, посольство находится в блокаде со стороны государственных структур США. Счета двух наших генеральных консульств в Хьюстоне и Нью-Йорке были закрыты банком Bank of America. В наш адрес поступают угрозы: и телефонные, и письма приходят… Одно время блокировался даже выезд из посольства», — сказал Антонов.

Дипломат также сообщил о многолюдных демонстрациях у посольства РФ. По его словам посольство подвергалось актам вандализма. Как считает Антонов, в США развернута массовая кампания русофобии.