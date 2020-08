Государство вправе штрафовать и лишать свободы граждан, отказывающихся прививаться

По словам профессора права и директора Центра политики в области здравоохранения и биоэтики Университета Сан-Диего (the Center for Health Law Policy and Bioethics at the University of San Diego) Дова Фокса (Dov Fox), правительство имеет право требовать, чтобы люди проходили вакцинацию в обязательном порядке.

Его ответ основан на правовом прецеденте, случившийся в 1905 году: в Верховный суд США постановил, что Массачусетс имеет право штрафовать людей, отказывающихся делать прививку оспы, сообщает 10News. Это дело легло в основу требований к вакцинации в школах и было поддержано в последующих решениях. А в 2019 году Нью-Йорк принял постановление о штрафах людям, отказавшимся от прививки от кори.

Но, по словам профессора, противники обязательного требования прививки могут ссылаться на решение Верховного суда 2012 года, которые означает, что в США в разных штатах требования к вакцинам могут отличаться.