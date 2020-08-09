Белорусы США приняли участие в выборах 9 августа

У посольства Беларуси в Вашингтоне прошла акция протеста, передает Алексей Горбачев из Голоса Америки.

Голосование у дипмиссии Беларуси в США шло полным ходом, когда избирательные участки в Минске и других белорусских городах уже закрылись. Многие голосующие держали в руках бело-красную символику: символ несогласия с режимом Александра Лукашенко.

Корреспондент Русской службы «Голоса Америки» спросил у проголосовавших, что они думают о происходящем у них на родине.

Представители белорусской диаспоры в Вашингтоне, с которыми он побеседовал, убеждены: у Лукашенко нет шансов на честную победу: надо лишь честно посчитать голоса.

«Многие, кто находится здесь (в США), уехали именно из-за того, что Лукашенко узурпировал власть. Мы находимся здесь, а душой мы в Беларуси. Мы очень переживаем», – рассказывает Андрей Колтович.

Тем временем у посольства проходила акция протеста под названием «Считай честно».

Среди символов, используемых избирателями, голосующими против Лукашенко, – бело-краснo-белые флаги. «Это национальный белорусский флаг, который был изменен на СССРовский на референдуме в 1995 году. И результаты референдума, естественно, были посчитаны, как у нас считаются и выборы, – пояснил участник акции Андрей Благов.

Собеседник «Голоса Америки» подчеркнул, что, по его мнению, ни один из пришедших сегодня не верит в данные государственных экзит-поллов Беларуси о том, что за нынешнего президента проголосовали под 80% избирателей. «Его поддержка, ну никак не 80%, а реально 3%, потому что все люди перестали ему верить и устали от него», – говорит Благов.

В то время, как люди часами стояли в очереди у посольства в Вашингтоне, чтобы проголосовать, стало известно о столкновениях протестующих с милицией в Минске и других городах Беларуси. Многие из пришедших на избирательные участки в посольстве выразили солидарность с протестующими.

«То, что происходит в Беларуси сегодня, смущает и шокирует весь мир. Ребята, я хочу вам сказать, я знаю, что будут отключать Интернет, что возможно, не будет связи, но мир уже давно услышал ваши голоса», – заявила избирательница Вероника в беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки».

Участники акции обратили внимание на то, что, как и прежде, в Беларуси перед выборами президента были развязаны репрессии. Были возбуждены уголовные дела в отношении претендентов на президентский пост Сергея Тихановского, Николая Статкевича, и Виктора Бабарико – все они находятся под арестом. Кроме того, по обвинению в подготовке беспорядков был арестован политолог Николай Шкляров. Десятки людей находятся под административным арестом.

Александр Лукашенко находится у власти с 1994 года. «Я хочу, чтобы белорусский народ скинул это бремя диктатуры, чтобы белорусский народ зажил свободно», – говорит Андрей Колтович.

Желающие проголосовать приехали на избирательный участок в Вашингтоне с разных концов США. «Очень далеко мы ехали, 10 часов, чтобы доехать до Вашингтона и проголосовать», – рассказывает Юрий Набойкин.

Он подчеркнул, что у него, как и многих других пришедших, лишь одно требование к Александру Лукашенко: «Хотелось бы, чтобы он ушел. Цивилизованно, мирно и без кровопролития».