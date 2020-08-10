Очень непростая ситуация случилась в семье Анатолия Бачинского и Лилии Мирошник из Сакраменто, у которых уже есть 3 сына: они ожидали двойню, 2 дочек, но на десятой неделе беременности врачи сообщили, что девочки – сиамские близнецы, они развиваются в утробе матери со сросшимися головами.

Семья решила “довериться Господу и не делать аборт” несмотря на то, что врачи говорили, что дети могут не выжить, а если и выживут то будут с серьёзными отклонениями и понадобится много обследований и операций, и гарантий на их разделение тоже нет.

На 30 декабря 2019 года было запланировано кесарево сечение, в результате которого, несмотря на все страшные прогнозы, на свет появились 2 здоровые девочки, сиамские близнецы. Марина МакАвой, организатор кампании помощи семьи на GoFundMe, 8 января разместила фотографию мамы и дочек-близнецов, написав, что девочки чувствуют себя хорошо. Врачи хотят провести исследование Лили и девочек.

Семье требуется финансовая и молитвенная помощь, т.к “впереди ещё много визитов к докторам и дополнительных обследований”. Примечательно, что команда GoFundMe сделала пожертвование в виде $500, т.к. история Лилии и Анатолия их очень растрогала.

Фотоблогерка из Сакраменто опубликовала ряд ярких фотографий родившихся девочек.