Президент Трамп продлил выплату пособия по безработице, но сократил его размер до $400 в неделю

Сегодня в субботу президент Дональд Трамп подписал четыре исполнительных акта, направленных на оказание помощи американцам, которые борются с экономическими последствиями, вызванными пандемий коронавируса:

– указ о продлении выплаты федерального пособия по безработице, сумма которого будет составлять $400 в неделю (демократы хотели сохранить сумму выплачиваемого пособия в размере $600, республиканцы настаивали на пособии не более $200), 25% расходов на выплату этих пособий покроют штаты. На вопрос, когда безработные смогут увидеть деньги, Трамп сказал, что они будут “быстро розданы”.

– указ о введении каникул на уплату подоходного налога для всех американцев, зарабатывающих менее $100 000 в год.

– указ, направленный на предотвращение выселения из арендуемого жилья американцев, ставшими безработными.

– указ о продлении освобождения от выплаты кредитов на учебу до конца года.

Подписание указов произошло на фоне затянувшихся на 2 недели переговоров между Белым домом и демократической партией в Конгрессе, которые не привели к результату: сторонам не удалось договориться о 2 триллионах долларов, которые были дополнительно запрошены демократами.