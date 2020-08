Доход Трампа в 2019 году чрезвычайно возрос, составив $446 млн

Три объекта недвижимости, принадлежащих президенту Дональда Трампа – клуб «Мар-а-Лаго», курорт и поля для игры в гольф Trump National Doral и гостиница Trump International в Вашингтоне – принесли доход в 2019 году. В общей сложности доход президента в прошлом году составил почти 450 миллионов долларов. Об этом говорится в декларации о доходах и обязательствах финансового характера президента, которая была опубликована на сайте Бюро по вопросам этики при правительстве США.

«2019 год был фантастическим годом для нашей страны и одним из лучших в истории Trump Organization», – заявил Эрик Трамп, средний сын президента и исполнительный вице-президент семейной компании Трампов.

«Как показано в опубликованной сегодня форме раскрытия финансовой информации президента, наш бизнес процветал, получая высокие доходы, поддерживая при этом очень низкие уровни долга. В целом, наш основной бизнес значительно вырос по сравнению с прошлым годом. У нас замечательная компания, и я очень горжусь тем, чего нам удалось достигнуть в 2019 году», – говорится в заявлении Эрика Трампа.

В соответствии с декларацией, клуб «Мар-а-Лаго» во Флориде принес доход в размере 21,4 миллиона долларов, Doral – 77,2 миллиона долларов, и гостиница в Вашингтоне – 40 миллионов долларов.

В декларации говорится, что в 2019 году президент получил доход в размере 446 миллионов долларов за счет десятков источников, включая гостиницы, курорты, поля для гольфа и доход от продажи книг и телевизионных программ.

Трамп получил почти 78 000 долларов от Гильдии киноактеров, заработал от 100 000 до 1 миллиона долларов от продаж своей книги «Искусство сделки» (The Art of the Deal) и продолжает получать прибыль от реалити-шоу «Ученик» (The Apprentice), передает Русская служба «Голоса Америки».