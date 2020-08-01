Сенаторы предлагают ежегодную военную помощь Украине на $300 млн

Группа сенаторов представила законопроект, предусматривающий выделение Украине 300 миллионов долларов ежегодного военного финансирования и другой помощи. Об этом сообщает корреспондент Голоса Америки Александр Яневский из Киева.

Законопроект представили члены сенатского Комитета по иностранным делам: глава комитета республиканец Джим Риш, ведущий демократ в комитете демократ Боб Менендес, а также республиканцы Роб Портман и Джон Баррассо и демократы Крис Мерфи и Джин Шахин.

Инициатива позволяет выделять до 4 миллионов долларов на подготовку украинских офицеров, обязывает Министерство обороны США и Госдепартамент подготовить отчет о потребностях вооруженных сил Украины и план оказания помощи в сфере безопасности, а также предусматривает назначение нового специального посланника по Украине.

«Этот закон демонстрирует Украине и России, что Соединенные Штаты будут поддерживать своего друга в процессе демократического перехода и в отстаивании суверенитета и территориальной целостности, – сказал сенатор Риш. – Этот законопроект укрепит обороноспособность Украины за счет военной подготовки, снаряжения и активизации дипломатической поддержки со стороны США и Европы».

Менендес напомнил, что Украина по-прежнему ежедневно подвергается нападениям на суше, на море и в киберпространстве.

«Помочь народу Украины в обеспечении безопасности – это правильный шаг, – заявил он. – Это способствует продвижению наших ценностей и отвечает интересам национальной безопасности США».

Эксперт Гудзоновского института Ричард Вайц отмечает, что выделение Украине помощи – доказательство того, что администрация Белого дома хочет поддерживать тесные отношения с Киевом.

«В Вашингтоне считают, что программы по предоставлению помощи эффективны и устраняют пробелы в военной сфере Украины, а также помогают укрепить оборону страны. Предоставление помощи – часть более широкого диалога США в вопросе поддержки других стран. Я согласен с мнением, что если Россия получит контроль над Украиной, Беларусью и другими частями бывшего СССР, то будет представлять более серьезную угрозу остальному миру, в том числе и национальным интересам США», – считает эксперт.

Эксперт Атлантического совета Марк Симаковски считает, что предложенный законопроект свидетельствует о двухпартийной поддержке Украины. Американские сенаторы также посылают сигнал Белому дому, что в национальных интересах США – продолжать поддерживать Киев.

«Украина борется за свое выживание. И я думаю, что ее независимость как суверенного и, надеемся, ориентированного на Запад государства, важна для национальных интересов США. Если бы США позволили российской агрессии остаться без ответа, то Москва продемонстрировала бы партнерам и союзникам США в регионе, что они уязвимы перед действиями Москвы. Во многих отношениях мы пытаемся остановить Россию в Украине, чтобы избежать необходимости бороться с дальнейшей российской агрессией на периферии НАТО в будущем», – отметил Марк Симаковски.

Напомним, вопрос о выделении военной помощи Украине оказался в центре прошлогоднего расследования Палаты представителей по вопросу об импичменте в отношении президента Дональда Трампа.

Трампа обвинили в воспрепятствовании работе Конгресса и удержании помощи Украине с целью добиться проведения расследования в отношении сына предполагаемого кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США заявил, что американское внешнеполитическое ведомство рассчитывает назначить нового человека на пост спецпредставителя США по Украине, который до своей отставки в сентябре 2019 года занимал Курт Волкер.

Помпео также заявил, что исполнительная ветвь власти поддерживает предложение законодателей увеличить объем помощи Украине, направленной на поставки вооружений.

Сенат США ранее одобрил свою версию проекта оборонного бюджета на следующий финансовый год. Согласно этому документу, Украина по военной линии от США может получить 250 миллионов долларов.