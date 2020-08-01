Состоится ли в США Великая Ноябрьская Фашистская Революция?

Неделю назад депутаты-демократы Рашида Тлайб и Аяна Прессли обнародовали закон, названный “Дышать” (BREATHE Act) в связи с делом Флинна, назвав его «новым видением общественной безопасности».

Законопроект был создан Движением за жизнь чернокожих (M4BL), самопровозглашенной антикапиталистической группой, которая также участвовала в его предтставлении.

M4BL является зонтичной организацией для хорошо известной сейчас BLM и около 150 других организаций, выступающих за права чернокожего населения. М4БЛ было образовано в 2014 году (в годы президентства Обамы) с целью: “кардинально и фундаментально” изменить Америку.

M4BL утверждает, что они – антикапиталистическая ассоциация.

Но капитализм означает частную собственность на средства производства и свободу действий в том, что делать с плодами своего труда.

Какая часть этого утверждения вызывает неудовольствие черных защитников?

Похоже, их вполне истраивает частная собственность, но они хотят иметь возможность «доить» капиталистов… Кроме того, в отличии от сегодняшнего гибрида капитализма и социализма, они хотят приказывать владельцам предприятий кого нанимать, сколько платить, у кого не покупать исходные материалы и какую прибыль оставлять себе (здесь бы не помешало ссылку добавить, откуда он берет эти данные, а то пустословие получается)…

Если вы посмотрите в любом хорошем словаре, как называется система разрешения частным лицам владеть средствами производства, когда правительство говорит им, кого нанимать, сколько платить работникам, у кого покупать материалы и за сколько продавать, вы узнаете, это называется «фашизм».

Система была изобретена в Италии Дуче Муссолини, использовалась в Германии Социалистической партией Гитлера (мы называем их национал-социалистами или нацистами), затем американский президент Франклин Делано Рузвельт попытался перенести ее сюда, но потерпел неудачу, а теперь Берни Сандерс, Окасио-Кортес и этот M4BL (под опекой Барака Обамы) решили оживить фашизм в Америке, но с небольшим черным камуфляжем.

Вот чего хотят Сандерс, Алекснадрия Окасио-Кортес, Рашида Тлайб и другие, близкие к Байдену:

• Налогоплательщики США должны обеспечить гарантированный минимальный доход для всех чернокожих (я предполагаю, что они говорят о $2000 в месяц каждому чернокожему взрослому и о $500-600 для каждого чернокожего ребенка).

• В дополнение к этому – полный и бесплатный доступ для всех чернокожих (включая лиц, не имеющих документов и находящихся в настоящее время или ранее сколько угодно раз в заключении) доступ к пожизненному образованию (пожалуйста, обратите внимание на а – «включая недокументированных», т.е. нелегальных иммигрантов, и б – «обучение в течение всей жизни»).

Это означает, что каждый черный (или коричневый, цветной), который приезжает в нашу страну в любой момент из любой точки мира – Рио, Париж, Мозамбик или Сенегал, будет иметь право на бесплатное образование в течение всей жизни… ну и, конечно, со стипендией и оплачиваемым жильём.

• В дополнение к этому белые должны выплатить компенсацию за богатства, за рабство, экологический расизм, продовольственный апартеид, жилищную дискриминацию и расовый капитализм… Я никогда не слышал о “продовольственном апартеиде” или о “расовом капитализме”, но понимаю, что они просто хотят денег. Много денег.

• Они также требуют декриминализации, немедленного освобождения и отмены всех записей о ранее совершенных преступланиях, связанных с наркотиками и проституцей. Это единственное требование, с которым я полностью согласен. Проституция должна быть немедленно декриминализована и разрешена. Ни одно здравомыслящее общество не может функционировать без проституции. Это резко сократит изнасилования, отвлечение семей и поднимет женщин, которые становятся изгоями и преступницами, просто потому, что они выходят на улицы, чтобы зарабатывать на честную жизнь.

• Ещё они требуют…. реальную, значимую, справедливую и универсальную медицинскую помощь – то есть они хотят получить медицинскую помощь, включая аборты, операции по смене пола, ну и всего остального, но не хотят платить за нее. Кто-то должен заплатить за это. Таким образом, они хотят ещё денег в виде абсолютно бесплатной медицины. А платить будут белые.

• Помимо всего этого… Они требуют радикального перераспределения богатства. Слышали ли мы об этом кохда-нибудь? – Да! Каждый марксист повторяет эту мантру. Результат всегда один и тот же – нехватка продовольствия, множество ГУЛАГов для тех, кто не согласен. Смотрите и радуйтесь – Венесуэла, СССР, Куба, Северная Корея, Восточная Германия, Вьетнам, Камбоджа, Албания и этот список можно продолжать и продолжать…

• Они также требуют положить конец приватизации образования – как приятно! Нет частных школ, нет чартерных школ, а только государственное образование, которое производит неграмотных людей с дипломами средней школы в карманах…. Интерено, почему они этого хотят? Логично бы было требовать, чтобы принимали черных детей в частные школы бесплатно…

• Законопроект, предложенный Тлаиб требует, чтобы у всех тех, кто проживает на территории Соединенных Штатов, было права голоса – независимо от того, являются ли они законными гражданами, или только что прибывшими с лодки, незаконно пересекшим границу или находящимися в тюрьме за убийство. Каждый будет иметь право решать, что делать с деньгами, которые будут удержаны и отобраны у тех кто рабоатает, творит, придумывает и берет на себя ответственность. Вот их все эти имеющие права голоса и будут решать, как ограбить.

• И, конечно же, предварительная регистрация для голосования 16-летних. Они, конечно, очень умные, мудрые и много знают о жизни в 16 лет.

Но давайте вернемся к смелым идеям (как он сам их назвал) Байдена:

Люди Байдена предлагают прекратить федеральные программы, которые предоставляют средства и ресурсы полицейским управлениям. Байден ни разу не сказал, что надо отобрать фонды у полиции, но несколько раз загадочно повторил, что он хочет “перенаправить фонды”, что есть то же самое, но застенчиво и туманно.

Фашиствующие демократы призывают закрыть все федеральные тюрьмы и иммиграционные центры содержания нелегалов.

Они хотят отменить ICE и Управление по борьбе с наркотиками.

Господа, я не придумываю! Я цитирую смелые идеи Байдена и кучу других документов, которые использует Байден: План Инсли по борьбе с расизмом окружающей среды, план Букера по коренному изменению Америки. План Окасио-Кортес «Green New Deal» и теперь эта новая инициатива называется BREATHE Act (Закон Дышать)

Короче говоря, комбинация этих документов, законопроектов, предложений и так называемых смелых идей призывает к созданию расистской страны с черной расой, которой все платят за то, что она имеет черноую кожу.

Белые и другие (например, азиаты) должны кормить их, платить им, обеспечивать их всем необходимым и, вероятно, целовать их ботинки. Но о ботинках – это не из смелых идей.

Эта позиция отражает то, чего хочет молодое поколение демократической партии Соединенных Штатов. Я не уверен, что здравомыслящие демократы хотят этого, но похоже, что больше нет нормальных демократов или они боятся подать свой голос… Или они решили, что можно угробить страну и будущее их детей, только бы не допустить Трампа второй раз в Белый дом…

Мы узнаем больше и больше о том, как ученых выгоняют с работ из-за того, что они не в восторге от нового расизма или от навязывания социализма, очень похожего на фашизм.

Мы знаем, что в индустрии развлечений давно уже изгоняют тех, кто политически на «ты» с фасшистами…

Давайте теперь посмотрим на другие детали «Biden Bold Ideas». Смелые они или нет, новые или нет, работоспособные или нет – решать вам.

К 2035 году Байден пообещал отменить производство электроэнергии про помощи нефти, газа и угля. Кроме того, он пообещал всем зеленым, что он сделает чрезвычайно сложным и практически невозможным запуск новых нефтяных месторождений, газопроводов и всего, что связано с углеводородами.

Другими словами, с одной стороны, его администрация предпримет шаги по уничтожению всех систем отопления и охлаждения в четырех миллионах коммерческих зданий в США (это цитата из его плана), остановит все автомобили, которые используют бензин, и запретит полеты самолетов и вертолетов, которые используют любые производные нефти.

Вместо этого он будет стимулировать производителей США (используя доллары налогоплательщиков) строить миллиарды солнечных панелей и ветряных турбин для производства электроэнергии. По предварительным подсчетам, для строительства новых и разрушения старых систем (которые хорошо работают) Соединенным Штатам потребуется около 14–18 триллионов долларов США (вместе с Т, непонятно, что это), а наша электроэнергия будет намного дороже от этого (я видел рассчеты, которые показывают стоимость этой энергии в 20 раз дороже, чем та, которую мы получаем сейчас). Если это так, то вы будете платить в 20 раз больше за электричество Байдена.

Однако многие из тех, кто голосует за него, не будут платить ни копейки, поскольку они не вносят свой вклад в общую копилку. Они только берут оттуда, но именно они будут решать, сколько взять у вас и кто получит то, что у вас забрали.

До сих пор неясно, как солнечная энергия заставит летать самолеты, но все больше похоже на то, что Байден рассчитывает на еще несозданную «новую чистую энергию», которая может или не может быть создана, когда мы уничтожим старые двигатели и системы климат-контроля в наших зданиях и домах.

Если бы такая энергия была известна, каждый капиталист в мире начал бы менять свои нынешние системы на более новые и более эффективные. Но этой энергии не существует. Байден предлагает уничтожить старое, но понятия не имеет, что предложить взамен. Это типичное глупое социалистическое решение. Это просто обычное «я хочу власти и обещаю вам все, чтобы получить ее».

С другой стороны, мы не будем добывать и экспортировать нефть, газ и уголь и позволим ОПЕК и России диктовать свои цены миру. Владимир Путин будет очень счастлив!

В то же время, мы выплатим африканским странам триллионный ущерб, нанесенный окружающей среде, за который мы, белая цивилизация, несем ответственность.

Мы также будем отправлять миллиарды в Сальвадор, Гватемалу и Никарагуа, чтобы создать экономические рай в этих странах и остановить миграцию из этих стран к нам в США. Кроме этого, это просто безумная и неустойчивая идея: деньги будут украдены демократами и их коллегами в этих странах.

Причина, по которой люди из этих стран могут перестать приезжать к США, заключается в том, что наша экономика будет в руинах, а Америка станет страной дефицита, уличного насилия и безработицы.

Так что в некотором смысле Байден, если и победит, то поведет страну к фашизму, т.е. достигнет целей своих товарищей-фашистов – сделать Америку не исключительной, а «нормальной» страной, как и многие другие, с очень богатым высшим классом и абсолютно бессильным населением, у которого нет ни денег, ни политической власти, чтобы влиять или что-то менять. А кто живет по разным сводам законов и правил?

Это исполнение мечты демократов – одна партия правит и (они думают) навсегда.

Они не должны забывать, что на протяжении всей истории те, кто привел толпу к власти, бывали убиты либо этой же толпой, либо (чаще) своими товарищами во время борьбы за власть. Как только республика исчезает, никто не сможет чувствовать себя в безопасности.

Те, кто думают, что будут править миром, скорее всего, умрут в тюрьмах или в исправительных лагерях, которые они планируют построить для других.

Я хотел бы, чтобы они испытали жизнь в обществе, которое они создают, но у меня есть внуки, которых я люблю. А это значит, что мы будем голосовать и выкидывать их из любой возможной власти.

Мы хотим, чтобы в этой стране было несколько политических партий, но не фашисты. Не фашисты, которые всегда делают вид, что заботятся только о нашем благополучии. На самом деле они заботятся только о власти и деньгах. На нас с вами им ровным счетом наплевать. Не для этого они готовят свою революцию. А то, что это революция, я не сомневаюсь.

Поговорите со своими соседями, друзьями, родственниками, расскажите им факты, которые я для вас нахожу. Не ждите, чтобы кто-то спас. Спасение утопающего – дело рук самого утопающего.

У нас одна жизнь и лично я не хочу закончить ее в новом ГУЛАГе…

Леон Вайнстайн