Влиятельный баптистский пастор отказался подчиняться калифорнийским властям

Крупная баптистская конгрегация по предводительством проповедника-богослова Джона МакАртура отказалась подчиняться приказам правительства о запрете на религиозные собрания в штате Калифорния.

Как пишет известный проповедник, в вопросе поклонения церковь подчиняется лишь Богу, но не земным властям.

“Наш Господь является Богом всего сущего, его власть – превыше всякой земной власти, – в церковном блоге написал Джон МакАртур. – Наша церковь всегда твердо придерживалась этих библейских принципов. Как Его народ, мы подчиняемся Его воле и заповедям, раскрытым в Писании. Поэтому мы не можем и не будем соглашаться с введенным правительством мораторием на наши еженедельные собрания или другие регулярные корпоративные собрания. Послушание земным властям стало бы непослушанием заповедям нашего Господа”.

По словам евангельского проповедника, “Писание требует тщательного, добросовестного послушания всем руководящим органам, включая губернаторов, работодателей и их представителей, но там, где это не вступает в противоречие с заповедями Господа”.

“Бог не наделил гражданских правителей властью над учением, практикой или политикой церкви, – считает пастор. – Поэтому в ответ на недавний государственный приказ, требующий от церквей в Калифорнии ограничивать или приостанавливать все собрания на неопределенный срок, мы, пасторы и старейшины церкви Grace Community Church, сообщаем нашим гражданским лидерам, что они превысили свою законную юрисдикцию, и что верность Христу запрещает нам соблюдение ограничений, которые они хотят наложить на наши богослужения”.

Со слов богослова, гражданское правительство “никогда не имело прерогативы отдавать приказы, изменять, запрещать или предписывать церковное поклонение”.

“Библейский порядок ясен: Христос есть Господь над Цезарем, а не наоборот”, – заключает баптистский богослов.

Пастор Джон МакАртур является баптистским писателем, проповедником и богословом. Он возглавляет многочисленную церковь Grace Community Church в калифорнийском городе Сан-Вэлли.