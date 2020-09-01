Департамент общественных работ округа Лос-Анджелес 28 августа направил уведомление в церковь Грейс (Grace Community Church) о том, что с 1 октября у нее заберут участок земли, который она использует для парковки. Такое решение, как утверждают юристы, является ответом за то, то церковь продолжает проводить личные богослужения в помещении во время пандемии COVID-19.

Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто”, за последние несколько недель власти округа неоднократно пытались добиться постановления суда о закрытии церкви, которая с прошлого месяца проводит личные богослужения, нарушая таким образом приказ губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома.

Старший пастор церкви Джон МакАртур убежден, что это преследование церкви и считает, что округ пытается воспрепятствовать “свободному исповеданию религии, криминализируя деятельность, прямо требуемую нашей верой”.