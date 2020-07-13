В Калифорнии вновь закрывают церкви, бары и рестораны

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил в понедельник об очередном закрытии некоторых индустрий штата. Так, например, согласно новому указу офиса губернатора, под закрытие попадают спортивные залы, церкви, музеи, магазины и парикмахерские.

Фото: YouTube/City of Cupertino

Напомним, что 1 июля Ньюсом приказал многим округам закрыть бары и закрытые помещения в ресторанах, винодельнях, зоопарках и семейных развлекательных центрах, таких как боулинг и мини-гольф.

С сегодняшнего дня церкви, кинотеатры, рестораны, фитнес-клубы, салоны, бары, музеи, парикмахерские, зоопарки попадают под повторное закрытие. Это касается каждого округа в штате Калифорния. Власти приказывают прекратить функционирование тех, вышеперечисленных заведений, которые предоставляют сервис внутри закрытых помещений, за исключением баров, пабов и пивоварен, действия которых попадает под полный запрет.

Действующие меры объявляются законными с понедельника, 13 июля.

По словам Ньюсома, новая волна заражений от коронавируса произошла потому, как многие калифорнийцы в условиях глобальной пандемии “не пользуются здравым разумом”.

Согласно информации Департамента здравоохранения штата, на данный момент от COVID-19 погибло 7 042 человека.