Главный эпидемиолог США Энтони Фаучи подчеркнул, что процесс в любом случае будет постепенным, передает Русская служба «Голоса Америки».

Завершение работы над вакциной против коронавируса может позволить США вернуться к «действительно нормальной жизни» в 2021 году, считает главный эпидемиолог страны Энтони Фаучи.

«Что касается перспектив на 2021 год… я думаю, при условии появления успешной вакцины и вакцинирования подавляющего большинства населения, можно будет начать говорить о возвращении к действительно нормальной жизни, – сказал Фаучи в интервью CNN. – Но этот процесс будет постепенным».

По словам Фаучи, работающие над созданием вакцины фармацевтические компании говорят, что могут произвести «десятки миллионов доз в начале 2021 года и до сотен миллионов доз в последующие месяцы».

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в США превысило 4 миллиона, увеличившись в два раза чуть больше, чем за месяц.

Голос Америки напоминает, 8 июля число случаев заражения в стране достигло отметки 3 миллиона.

Эксперты сходятся во мнении, что истинное число заболевших может быть намного выше и, возможно, превышает официальный показатель в 10 раз.

Коронавирус унес 144 000 жизней в США. Страна по-прежнему занимает первое место в мире по количеству заболевших и умерших.