Агенты IRS штата Южная Каролина арестовали 44-летнюю Наталию Сокил, подозреваемую в ведении бизнеса без соответствующего разрешения местных властей.

Фото: Lexington County Detention Center/News10

Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто” в Департаменте налогообложения штата Южная Каролина, женщина управляла продуктовым магазином European Market без лицензии. Сообщается, что вопреки закону, в магазине, принадлежащем Сокил, представителям надзорного органа, работавшим под прикрытием, была отпущена продукция.

Предпринимательница была помещена в местное отделение КПЗ – ей грозит штраф до $200 или 30 дней тюремного заключения.

Ранее мы сообщали о продолжительной тяжбе семьи Сокил с органами опеки штата Южная Каролина, в результате которой 10 детей были на время отняты от родителей.