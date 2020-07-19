Республиканские власти Оклахомы обвиняют участников беспорядков в терроризме и нападениях и предупреждают,что они не будут мириться с беззаконием.

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Окружной прокурор округа Оклахома Дэвид Кратер предупредил в пятницу: “Это не Сиэтл. Мы не миримся с этим беззаконием здесь”. Также в воскресение прокурор заявил, что “когда ты ведешь себя как террорист, с тобой будут обращаться как с террористом”.

Протестующих обвиняют в причастности к настенным росписям в центре города Оклахома-Сити, в подстрекательстве к беспорядкам, в противодействии представителям правопорядка и др. Одному из обвиняемых, если вина будет доказана, грозит пожизненный срок. Американский союз гражданских свобод подверг критике использование таких жестких обвинений против предполагаемых участников беспорядков.

Ранее сообщалось o призывах протестующих в Техасе создавать отряды “Красной армии”.