Протестующих в Оклахоме обвинили в терроризме

В прошедшую пятницу прокуроры Оклахома-сити (штат Оклахома) предъявили обвинения, связанные с протестами, произошедшими 30 мая, когда полиция пыталась разогнать протестующих возле департамента полиции города. В результате протестующие обвиняются в терроризме, беспорядках и нападениях.

Иллюстрационное фото

Если их вина будет доказана и они будут признаны виновными в совершении уголовных преступлений, участники протестов могут быть приговорены к нескольким годам лишения свободы.

Дэвид Кратер, прокурор округа Оклахома, принимал решение в жестком подходе к обвинениям, цель которого – не допустить, чтобы другие зашли слишком далеко во время акций протеста в будущем. Он сказал в пятницу: “Это не Сиэтл. Мы не миримся с этим беззаконием здесь”.