Губернатор Техаса Грег Эбботт объявил об обязательном ношении масок

Губернатор Техаса Грег Эбботт сделал ношеное масок в общественных местах обязательным, но в то же время, генеральный прокурор штата, Кен Пакстон, заявил, что частные религиозные школы могут не следовать этим правилам. В своем открытом письме прокурор настаивает, чтобы религиозные учреждения могут решить для себя, хотят ли они подвергать общественность опасности.

Кроме этого, церковные богослужения освобождены от приказа губернатора об обязательном ношении масок, но при этом Грег Эбботт настоятельно рекомендовал, чтобы в церквях требовались маски для всех посетителей и работников. Также приказ признает, что частные школы и учреждения имеют право принимать свои собственные решения касательно использование лицевого покрытия.

Несогласные с таким положением дел убеждены, что церкви особенно усердно должны подчиняться приказам и что на них должны распространяться те же ограничения, что и для всех учреждений.