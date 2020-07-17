“Красная гвардия Остин”, левая экстремистская антифа группа в Остине, призывает к формированию “Красной армии”, о чем написали на своей странице Facebook (у их страницы почти восемь тысяч подписчиков). Они написали, что “пощряют формирование военизированных организаций на двух уровнях”. Первый уровень в их понимании “это те, кто в основном не вооружен, но подготовлен и обучен для ведения кулачного боя или использования тупого оружия, такого как рукоятки топора” и и т.п. Второй уровень – люди, “обученные в военном отношении и все время действует как солдаты”..

В своем посте они они выступают за “физическое противостояние” против любого, кого они считают фашистом, а также подтверждают свою приверженность терроризму и заявляют, что готовы “уничтожать” людей, которых они считают “фашистами” или “сотрудниками”.

По информации FarLeftWatch (организация, которая расследует, разоблачает и борется с крайним левым экстремизмом), группа Красная гвардия Остин является лишь одной из многих коммунистических ячеек, которые сейчас открыто действуют в США; эта группа использует социальные сети для вербовки, радикализации и мобилизации крайне левых экстремистов.