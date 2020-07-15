Школы Сакраменто не откроются для занятий этой осенью

Школьный округ Сакраменто объявил сегодня днем, что учебные заведения города останутся закрытыми для личного посещения на протяжении грядущего семестра.

По словам суперинтенданта округа, каждая часть процесса обучения будет происходить дистанционно. Об этом в среду заявили Директор департамента здравоохранения округа Сакраменто д-р Питер Бейленсон и Дэвид Гордон, руководитель Управления образования округа Сакраменто.

«Мы пришли к совместному выводу, что условия не являются достаточно безопасными для учащихся, сотрудников и семей», – в ходе пресс-конференции сказал Гордон.

Другие округа региона Сакраменто также объявили о модификации формата школьного образования, приняли на вооружение гибридную модель обучения. Например, своеобразная форма обучения будете практиковаться в школах Twin Rivers Unified School District, Folsom Cordova Unified School District, Elk Grove Unified School District и San Juan Unified School District, где учащимся будет позволенно посещать уроки по несколько дней в неделю.

В некоторых других округа родителям дается возможность выбирать между дистанционным и очным форматом обучения.

Стоит отметить, что большинство соседних округов (Стоктон, Лодай, Турлок и др.) также приняли формат образование в онлайн-режиме.

Ранее сообщалось о подобном решении со стороны школьных округов Лос-Анджелеса и Сан-Диего. Напротив, школьный округ Орандж решил, что не только не намерен переводить учащихся на дистанционное обучение, но и не будет рекомендовать учащимся маски и социальное дистанцирование.