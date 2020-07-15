Церковь в Сакраменто отказалась подчиняться распоряжению властей о закрытии

Как известно, губернатор Гэвин Ньюсом выпустил новое распоряжение, ограничивающее работу баров, магазинов и церквей; в 29 округах штата церквям велено прекратить службы у другие мероприятия внутри помещения церквей.

Но странице роклинской Церкви Судьбы (Destiny Christian Church) в Facebook размещено видео, в котором пасторы Грег и Кэти Харрингтон (Greg and Kathy Farrington ) заявляют, что данные правительства не соответствуют действительности и их церковь не будет закрыта.

Как сообщает CBS, это одна из многих калифорнийских церквей, которые не собираются подчиняться указам властей штата. Пасторы этих церквей заявляют, что они будут следовать призванию, к которому их вел Бог, “а если это значит нарушать приказы губернатора, то это то, что мы должны сделать”.

По сообщению The Sacramento Bee, пастор критикует власти Калифорнии и намеревается баллотироваться в губернаторы штата.

An important update from Pastors Greg & Kathy Fairrington. ⛪️💛 Posted by Destiny Christian Church on Monday, July 13, 2020

Однако, немалое количество церквей призывает соблюдать все ограничительные меры штата и не проводить богослужения во внутренних помещениях, а использовать для этих целей церковные парковки или детские площадки.