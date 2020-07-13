В округах Лос-Анджелеса и Сан-Диего новый учебный год будет только онлайн

Школьные округа Лос-Анджелеса и Сан-Диего выпустили совместное заявление, в котором сообщают, что новый учебный год будет только онлайн из-за стремительного роста заболеваемости за последние несколько недель. Оба округа продолжат планировать возвращение к личному обучению в течение 2020-21 учебного года, как только позволят условия общественного здравоохранения.

Учебный год возобновится по графику: в школьном округе Лос-Анджелеса -18 августа, в школьном округе Сан-Диего -31 августа. Отмечается, что будет увеличена поддержка родителей в интернете, чтобы им было легче участвовать в обучении своих детей. Бесплатное питание будет по-прежнему предоставляться.

В заявлении также сказано, что оно “представляет собой значительное разочарование для многих тысяч учителей, администраторов и вспомогательного персонала, которые с нетерпением ожидали встречи со студентами еще в августе… еще большее разочарование для многих родителей”.

В ближайшие недели Лос-Анджелес Unified предоставит более подробную информацию об онлайн-и школьных программах, а окончательные планы появятся к первой неделе августа. Сан-Диего Unified планирует провести 10 августа публичную оценку того, как скоро (после первой недели обучения в школе) физическое возвращение в классы станет возможным.