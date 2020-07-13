Школьники в южной Калифорнии не будут носить маски и соблюдать социальное дистанцирование

Школьный округ Орандж на юге Калифорнии не будет рекомендовать учащимся маски для учащихся и социальное дистанцирование.

Правление школьного округа проголосовало за утверждение рекомендаций по повторному открытию школ, заявив, что социальные дистанции между учениками «не нужны», а носить маски сложно и «может быть даже вредно».

Отмечается, что окончательные решения будут приниматься руководством каждой школы отдельно. Впрочем, не все согласны с решением руководства школьного округа.

Социальное дистанцирование среди руководства округа Орандж не считается важным средством удержания пандемии среди учащихся.

Среди принятых рекомендаций – ежедневная проверка температуры, частое мытье рук и использование дезинфицирующего средства для рук, а также полная дезинфекция классных комнат, офисов и транспортных средств.

Ранее сообщалось о решении школьных округов соседнего Лос-Анджелеса и Сан-Диего, где власти рекомендовали учебным заведениям перейти на онлайн-обучение.