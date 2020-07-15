Школьный округ Сан-Франциско объявил, что осенний семестр начнется с дистанционного обучения

Суперинтендант доктор Винсент Мэтьюз (Dr. Vincent Matthews) разместил письмо родителям, согласно которому, 17 августа 2020 года осенний семестр будет начат с дистанционного обучения. Округ надеется обеспечить постепенный гибридный подход (сочетание личного и дистанционного обучения) для некоторых студентов, когда наука и данные подтвердят его безопасность.

Команда округа разрабатывает подробный план совершенствования дистанционного обучения и поддержки семей и студентов в следующем учебном году. Этот план будет передан в Совет по образованию СФ 28 июля, на следующий день информацией поделятся с общественностью.

Школьный округ Сан-Франциско также планирует распространять дополнительные технологии среди учащихся, которые не получили их весной. Округ изучает возможности предоставления доступа к технологиям для учащихся PK-2. В ближайшие недели округ поделится более подробной информацией об этом и многом другом.

Подобные меры с незначительными вариациями были приняты в большинстве округов Северной и Южной Калифорнии.