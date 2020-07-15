Город на Аляске решил убрать статую русского губернатора

Администрация города Ситка на Аляске решила перенести статую первого губернатора Аляски – Александра Баранова. Как передает в среду Anchorage Daily News, решение было принято шестью голосами против одного.

Заседание городского совета сопровождалось пикетом из местных жителей, которые считают, что такие как Баранов представляют колонизации коренных народов Аляски.

По мнению противников памятника, “Баранов – историческая фигура, ответственная за убийства, порабощение, изнасилование и преступления геноцида. Эта история до сих пор ощущается нашими коренными общинами сегодня. Статистически самое высокое число пропавших без вести и убитых в Северной Америке женщин принадлежит женщинам коренного населения. Наши языки должны быть оживлены, потому что они были насильственно отняты у нас”.

Сообщается, что исторический монумент с сидящим на камне Барановым будет перенесен в местный музей. Ранее статуя подвергалась вандализму, передает Daily News.

Между тем, на сайте Change.org появилась петиция, рамещенная от лица организации Координационного совета российских соотечественников в США (Russian Community Council of the USA) с просьбой сохранить статую на прежнем месте. Данная петиция набрала 6 тыс. голосов. Другая петиция, набравшая всего 2 тыс. подписей, требует убрать спорный монумент.