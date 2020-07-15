Русскоязычный кандидат в Городской совет Бруклина подверглась нападению со стороны протестующих

Сионистка и потенциальный кандидат в Городской совет Южного Бруклина Инна Верникова подверглась нападению со стороны воинствующих протестующих в Бруклине.

“Сегодня утром я ехала по Бруклинскому мосту, и на мою машину напала толпа мятежников, которые стучали в мои окна и кричали «откройте дверь» и «дай проехаться в вашей … машине!». Слава Богу, у меня было достаточно времени, чтобы закрыть крышу, иначе я бы получила травму. Вместо этого они только разбили мое зеркало”, – написала в Фейсбуке Верников.

По сообщению женщины, один из полицейских был ранен во время столкновений на мосту.

“Район администрации города выглядит как зона военных действий, – добавила Верникова. – Стены зданий окрашены краской «убить свиней» и «отменить полицию».

I was driving on the Brooklyn bridge this morning and my car was attacked by a mob of rioters banging on my windows and… Posted by Inna Vernikov on Wednesday, July 15, 2020

Мы уже сообщали, что русскоязычные жители Бруклина начали организовывать отряды народных дружинников с целью защиты местных бизнесов от погромов. Многие представители иммигрантских сообществ также приняли участие в массовых митингах поддержки полиции.