Как окружение Трампа пользуется бенефитами во время пандемии коронавируса

Small Business Administration (SBA) опубликовалa в понедельник некоторые данные в ответ на давление Конгресса. Анализ центра независимых исследований (The Center for Public Integrity) приведенных частичных данных показывает, что более 83% относятся к организациям, определенным как бизнесы, находящиеся в собственности компаний, которыми владеют белые. Бизнесы, которыми владеют чернокожие, получили менее 2% займов, а 6,6% займов были направлены на испаноязычным владельцам бизнесов. (Около 86% ссуд, выданных на сумму 150 000 долларов США и более, не предоставляют никакой информации о расе или этнической принадлежности владельца бизнеса.)

Вы знаете, кто еще получил кредит? Фирма, управляемая семьей министра транспорта США Элейн Чао ( Elaine Chao), получила от 350 000 до 1 млн. долларов. Лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл, муж Чао, утверждает, что не знал о кредите.

Архиепархия Нью-Йорка получила 15 займов на сумму не менее 28 миллионов долларов только для своих высших исполнительных органов. В Западной Вирджинии заем в размере не менее 2 миллионов долларов был выделен епархии, покрывающей Уилинг-Чарльстон, где в прошлом году церковное расследование показало, что тогдашний епископ Майкл Брансфилд растрачивал средства и совершал сексуальные авансы по отношению к молодым священникам.

Компании, связанные с семьей и коллегами Трампа, могут получить до 21 миллиона долларов. Некоторые бизнесы, которые обратились за кредитом, включают гидропонную салатную ферму, поддерживаемую Дональдом Трампом-младшим, Альберта Хаззури, стоматолога, которого также часто замечают в Мар-а-Лаго, и больницу, управляемую Марией Райан, одной из близких соратников Руди Джулиани. Кроме того, несколько компаний, связанных с Джаредом Кушнером, могут получить до 6 миллионов долларов.

The New York Observer, новостному веб-сайту, которым Кушнер управлял до того, как попал в Белый дом, до сих пор принадлежит инвестиционной фирме шурина Кушнера, был одобрен кредит на сумму от 350 000 до 1 млн. долларов., свидетельствуют данные. Компании под названием Princeton Forrestal LLC, которая, как минимум, на 40% принадлежит членам семьи Кушнер, согласно заявке на ценные бумаги в 2018 году, был одобрен кредит на сумму от 1 до 2 миллионов долларов. Esplanade Livingston LLC, адрес которого совпадает с адресом девелоперского бизнеса Kushner Companies, было одобрено на сумму от 350 000 до 1 миллиона долларов.

Кроме того, до 2 миллионов долларов было одобрено для Еврейской академии Джозефа Кушнера (Joseph Kushner Hebrew Academy), некоммерческой религиозной школы в Ливингстоне, штат Нью-Джерси, которая названа в честь деда Джареда Кушнера и поддерживается семьей.

В апреле банк утвердил кредит в размере от 150 000 до 350 000 долларов для стоматологической практики в Пенсильвании Альберта Хаззури, который играет в гольф с Трампом и часто посещает Mar-a-Lago, частный клуб президента в Палм-Бич, штат Флорида. В 2017 году Хаззури использовал свой доступ к президенту, чтобы передать ему предложение по политике на канцелярские принадлежности клуба от имени Американской стоматологической ассоциации.