Мэра Сиэтла хотят отстранить от работы за попустительство к преступлениям протестующих

Судья Верховного суда округа Кинг, штат Вашингтон, Мэри Э. Робертс одобрила ходатайство о проведении выборов по отзыву мэра Сиэтла Дженни Дуркан (Jenny Durkan). Обвинения были выдвинуты группой из пяти человек в прошлом месяце.

Заявителям теперь нужно собрать подписи от числа избирателей, равного 25% голосов, поданных на последних выборах. В этом случае потребуются подписи более 50 000 избирателей Сиэтла, сообщает Washington Times.

Противники мэра считают, что Дженни Дуркан “ставит под угрозу мир и безопасность сообщества” и обвинили мэра в ограничении определенных прав собственности в центре Сиэтла и на Капитолийском холме. В пятницу судья отклонила шесть из семи выдвинутых обвинений против мэра как “недостаточные”, но допустила одно – которое обвиняет мэра Дуркан в том, что она допускает использование слезоточивого газа и другого оружия для борьбы с толпой во время пандемии коронавируса.

В ответ начальник штаба мэра заявила, что Дженни Дуркан “постоянно действует для защиты общественного здоровья и безопасности города и уважения конституционных прав мирных демонстрантов”.

Как мы уже сообщали ранее, полиция Сиэтла зачистила “автономную зону” движения BLM, где на протяжение нескольких недель происходили беспорядки, убийства и произвол.