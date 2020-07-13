СМИ: белокожую женщину убили за отказ произносить лозунг Black Lives Matter

На прошлой неделе в Индианаполисе (штат Индиана) 24-летняя Джессика Дожи Уитакер (Jessica Doty Whitaker), белая молодая женщина, была убита толпой Black Lives Matter якобы за то, что она сказала “All Matter Lives Matter”, у нее остался трехлетний сын. По утверждению локальных новостных изданий, об этом убийстве национальные СМИ не сообщали.

Фото: FOX59 News/YouTube

Ее отец, Роберт Доти, рассказал TheGatewayPundit, местному изданию, что сторонники BLM проходили мимо Джессики и ее жениха, и сказали “Black Lives Matter”, на что Джессика ответила “All Lives Matter”. Как сообщает Fox 59, после препираний стороны разошлись, но затем, по словам свидетелей, убийца открыл огонь с ближайшего моста и убежал. Также Роберт Доти сообщил, что ни CNN, ни Fox News не связались с ними по этому делу несмотря на то, что убийца на свободе. Дедушка Джессики разместил на Facebook пост, в котором написал, что “несколько чернокожих” стреляли ей в голову, и выражает изумление, почему никто не возмущен этим [убийством].

В настоящее время полиция разыскивает подозреваемых и и просит связаться всех, у кого может быть информация о происшествии, передает FOX.