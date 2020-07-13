В прошедшие выходные в Национальном парке Долина смерти зафиксирована рекордная жара – столбик термометра достиг отметки 128°F (примерно 53°C). По сообщению информации парка, последний раз, когда наблюдалась такая высокая температура, был в 2013 году.

Из-за такой жары по крайней мере три автомобиля в парке вышли из строя из-за перегретых двигателей, что очень опасно – перегрев может быстро привести к летальному исходу, если пассажиры окажутся в таком климате без кондиционера. Но рейнджеры были готовы к происшествиям и о серьезных медицинских инцидентах не сообщалось.

Администрация парка рекомендует ограничить время посещения парка в летние месяцы (с мая по октябрь) и ходить в походы только при температуре не выше 95 градусов, которая обычно бывает с 5 до 10 утра. Также парк дает подробные советы, как обезопасить свой визит в Долину Смерти.