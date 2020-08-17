В Калифорнии зафиксированная самая высокая температура в мире за последние 107 лет

Предположительно самая высокая официально зафиксированная температура в мире за последние 107 лет зарегистрирована в воскресенье в национальном парке Долина Смерти в Калифорнии. Об этом сообщает Голос Америки.

Согласно информации Национально метеорологической службы США, температура воздуха в долине достигла 130 градусов по Фаренгейту.

Согласно Книге рекордов Гиннеса, абсолютный температурный рекорд был поставлен в 1931 также в Долине Смерти. Утверждается, что тогда температура воздуха превысила 134 °F (56 °C). Многие ученые не оспаривают эту информацию. В 2013 году там же была зафиксирована температура в 129 °F (53.8 °C).