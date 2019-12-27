В Стоктоне, в торговых центрах, подрались 200 подростков

Новости полиции Стоктона: торговые центры Weberstown Mall и Sherwood Mall закрыты из-за массовых драк подростков.

Вчера около 5:30 вечера сотрудники Департамента полиции Стоктона прибыли в торговый центр Weberstown Mall по сообщению о беспорядках с участием примерно 150-200 подростков. Полицейские помогли охранникам вывести нарушителей на парковку, где произошло несколько драк. Затем подростки направились к торговому центру Sherwood Mall, сотрудники которого немедленно закрыли заведение. Weberstown Mall также был закрыт.

На данный момент арестов не произведено. Один человек был доставлен в местный госпиталь с травмами, тяжесть которых неизвестна.

Полиция просит граждан не приближаться к обоим торговым центрам.