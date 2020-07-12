Городской совет Беркли рассматривает предложение, согласно которому полиция будет отстранена от регулирования правил дорожного движения и управления парковками. Предполагается, что эти обязанности будут перенесены на невооруженных государственных служащих в новом департаменте транспорта.

Как пишет Kron4, это предложение также открывает разговор о роли деятельности полиции и о том ущербе, который она нанесла черному сообществу. Например, в отчете CPE 2018 года “Наука справедливости” указывается, что полиция Беркли гораздо чаще останавливает водителей и пешеходов из числа чернокожих и латиноамериканцев.

Если это предложение будет принято, то оно позволит создать новый Департамент транспорта, который будет следить за расовой справедливостью в обеспечении соблюдения правил дорожного движения. Жители Беркли поддерживают принятие этого предложение.