Водителя автобуса жестоко избили после его просьбы надеть маски

На юго-западе Франции водитель автобуса Филипп Монгийо был жестоко избит, когда выполнял рабочий рейс, во время которого он обратился к 4 пассажирам надеть маски, пока они едут в автобусе. Маски являются обязательными для пассажиров общественного транспорта во время пандемии коронавируса.

Фото: YouTube/Guardian News

Нападение случилось 5 июля, после избиений водитель был доставлен в больницу в критическом состоянии, в прошедшую пятницу было сообщено о его смерти. У него остались жена и 3 дочерей. В ситуации поручено разобраться примьер-министру Франции.

Трагедия привела к временным перебоям в автобусном сообщении в регионе, т.к. некоторые водители отказались выходить на работу.