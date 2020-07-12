В Калифорнии из-за коронавируса тысячи заключенных будут освобождены досрочно

Государственный департамент исправительных учреждений и реабилитации (Department of Corrections and Rehabilitation, CDCR) заявил, что на фоне огромного всплеска заболеваний коронавирусом среди заключенных в Калифорнии планируется освободить большинство из них на 12 недель раньше, если заключенные не будут признаны виновными в серьезном нарушении правил в период с 1 марта по 5 июля.

По данным CDCR, примерно 108 000 заключенных имеют право на досрочное освобождение, все заключенные будут протестированы на наличие COVID-19 в течение семи дней после освобождения.

Как сообщается на веб-сайте CDCR, объявление о досрочном освобождении было принято в связи с массовой вспышкой COVID-19 в тюрьме Сан-Квентин, в которой было зарегистрировано более 1300 случаев и 7 случаев смерти.