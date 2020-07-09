Чернокожая женщина считает, что славяне преследовали ее семью из-за цвета кожи

Чернокожая женщина 50 лет из Портленда говорит, что в Линкольн-сити 4 июля ее семья стала мишенью и преследовалась группой белых мужчин из-за цвета кожи. Она не назвала свое имя, т.к. боится за свою безопасность до тех пор, пока мужчины не будут наказаны, сообщает Fox12Oregon.

Фото: YouTube/KOIN 6

Женщина рассказала, что ее семья приезжала на побережье Орегона уже более 30 лет, они забронировали номер в Inn at Spanish Head в Линкольн-сити. Выпадки в сторону ее семьи со стороны группы белых мужчин начались еще в отеле: они поднимали руку на манер приветствия Гитлера, одного из ее детей вытолкали из лифта, но семья поначалу не решила не придавать этому значение; позднее один из мужчин сложил руки таким образом, словно у него в руках пистолет, и направил на мужа. После этого женщина позвонила в полицию.

Как уже ранее сообщал “Славянский Сакраменто”, прибывшие полицейские Линкольн-Сити увидели, что группа белых мужчин говорили колкости в адрес семьи. Однако, как рассказала женщина, преследование не закончилось даже после прибытия полиции. Она утверждает, что один из мужчин бросил фейерверк в ее семью на глазах у полицейских и сказал, что “это вкус того, что вы собираетесь получить”.

Полицейские помогли семье уйти с пляжа, а семеро мужчин были арестованы (один был опознан днем позже), им предъявлены различные обвинения, включая беспорядок, преследование и др. Чернокожая женщина была очень благодарна полиции Линкольн-сити, сообщает телаканал FOX.