Обновленная информация относительно группы русскоязычных граждан, арестованных во время беспорядков в Орегоне

Полицейское управление города Линкольн (штат Орегон) публикует обновленную информацию относительно группы русскоязычных граждан, арестованных во время беспорядков на одном из пляжей штата 4 июля. Напомним, что в результате инцидента была арестована группа из семи человек. Как сообщает полиция, во время ареста один из членов группы отказался назвать себя. Подозреваемый был доставлен в тюрьму округа Линкольн и оставался там в ожидании его идентификации.

Фото: YouTube/KOIN 6

После того, как субъект оказался в тюрьме, его опознали как Олега Саранчука (45 лет) из округа Кларк, штат Вашингтон. Было установлено, что из-за языкового барьера и отсутствия полноценного сотрудничества субъект, первоначально идентифицированный как Олег Саранчук, был неверно идентифицирован, им на самом деле оказался Андрей И. Леончик (41 год) из округа Кларк, штат Вашингтон. Мужчина был обвинен в следующих преступлениях: организация беспорядков, нападение на представителей правоохранительных органов, нарушение общественного порядка II-й степени, преследование, владение незаконным фейерверком и выброс мусора в непредназначенных для этого местах. Андрей Леончик был оштрафован и освобожден из городского управления полиции Линкольна. Олег Саранчук также был позже освобожден из тюрьмы округа Линкольн.

Напомним, согласно обвинению правоохранительных органов, группа из 7 русскоязычных граждан оскорбляла афроамериканскую семью отдыхающих рассисткими высказываниями и салютуя на нацистский манер. Подозреваемые также пускали фейерверки в сторону полиции, бросая им вызов.

Расследование дела передается в прокуратуру округа Линкольн для дальнейшего рассмотрения и определения обвинений. “Славянский Сакраменто” будет держать в курсе о ходе по данному делу.

Городская полиция Линкольна выражает благодарность очевидцам происшествия за поддержку и сотрудничество.