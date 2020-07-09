У Дональда Трампа есть шанс в 91% на победу в ноябре

Профессор политологии Университета Стони Брук (Stony Brook University) Хельмут Норпот (Helmut Norpoth) считает, что президент Дональд Трамп почти наверняка выиграет выборы в ноябре 2020 года. Он разработал модель “Primary model”, которая была представлена в 1996 году, которая правильно предсказывала результаты всех президентских выборов за последние 108 лет за исключением двух: выборы Джона Ф. Кеннеди в 1960 году и выборы Джорджа Буша-младшего в 2000 году.

Норпот сказал, что его модель предсказывала избрание Трампа в 2016 году, в 2020 году модель дает Дональду Трампу шанс в 91% на победу в ноябре. По словам профессора, его модель показывает не только то, что Трамп победит, но и то, что он увеличит свою долю в Коллегии выборщиков с 304 голосов в 2016 году до 362 в 2020 году.

Тем не менее, согласно Mediaite, проведенные опросы показывают, что Трамп продолжает отставать от Байдена, что связывают с пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось о том, что Дональд Трамп проигрывает Джо Байдену в ключевых штатах.