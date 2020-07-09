Один из нападавших на семью чернокожих должен был быть выдворен из США 10 лет назад

Один из обвиненных в нападении на чернокожую семью, 45-летнего Олег Саранчук, который отказался назвать свое имя полицейским штата Орегон, должен был покинуть США 10 лет назад согласно решению судьи по иммиграционным делам. Об этом пишет в четверг The Columbian.

Фото: YouTube/KOIN 6/Полиция Орегона

Решение о выдворении было принято после серии обвинительных приговоров, но ICE (Immigration and Customs Enforcement) не смогла добиться выселения; согласно их заявлению, они не смогли получить необходимые проездные документы для Саранчука.

По данным ICE, Саранчук родом из СССР, он покинул Казахстан в 1990 году, ранее он законно проживал на территории США, в ноябре 2002 года был арестован по обвинению в ношении оружия и хранении угнанного автомобиля, был приговорен к испытательному сроку.

Тем временем, пострадавшая афроамериканка в эфире телеканала Fox поделилась деталями инцидента, расказав о переживаниях своей семьи во время происшествия.

Как передает телеканал KOIN, еще в 2010 г. американские правоохранители пытались депортировать Олега обратно на родину, однако власти Казахстана не приняли своего бывшего соотечественника. Местная пресса заявляет, что Саранчук преследовался по закону за угон автомобиля еще в 2002 г., а также за владение огнестрельным оружием и подделку документов.

Напомним, что на днях полиция штата Орегон задержала группу мужчин славянского происхождения, обвинив их в домогательстве, организации беспорядков, нападении на представителей правоохранительных органов и использование нелегальных феерверков.