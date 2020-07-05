В Орегоне группе славян предъявлены обвинения в организации беспорядков

Полиция штата Орегон задержала группу мужчин славянского происхождения, обвинив их в домогательстве, организации беспорядков, нападении на представителей правоохранительных органов и использование нелегальных феерверков.

Фото: Lincoln City Police Department

Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто” в Департаменте полиции округа Линкольн (штат Орегон), арестованы были: 30-летний Геннадий Качанков (Gennadiy Kachankov), 28-летний Анатолий Качанков (Antoliy Kachankov), 28-летний Андрей Зайцев (Andrey Zaytsev), 45-летний Олег Саранчук (Oleg Saranchuk), 22-летний Руслан Ткаченко (Ruslan Tkachenko). Один человек оказался неопознанным правоохранительными органами.

Как сообщает представитель Департамента полиции, вышеуказанные лица находились на одном из пляжей штата и праздновали День независимости, нелегально запуская феерферки.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили группу из 10 разгоряченных алкоголем человек, которые принялись надсмехаться и язвить офицерам.

Далее выяснилось, что эти же люди ранее этим вечером насмехались над семьей афроамериканцев, отдыхавших неподалеку.

“Белые отдыхающие бросали расистские шутки в адрес афроамериканцев и салютовали на нацистский манер”, – говорится в рапорте полиции округа Линкольн.

“Офицерам полиции пришлось сформировать линию защиты между группой белых людей и черной семьей, позволившей черной семье безопасно покинуть пляж и вернуться в свой отель. В течение этого времени несколько человек из группы белых продолжали издеваться над офицерами, пытаясь бросить им вызов. Другие участники из группы белых людей тогда начали стрелять из множества больших незаконных воздушных фейерверков в представителей власти”, – сообщили правоохранителей округа.

SEVEN PERSONS ARRESTED & LODGED AFTER JULY 4 DISTURBANCE ON THE BEACHOn Saturday, July 4th, 2020 at about 9:33 PM,… Posted by Lincoln City Police Department on Sunday, July 5, 2020

Полиции Линкольна пришлось вызывать подкрепление, чтобы обуздать распоясавшихся иммигрантов.

Сообщается, что все они были доставлены в тюрьму округа. Из-за опасности заражения COVID-19, шестеро из них были отпущены на свободу после предъявления обвинений.