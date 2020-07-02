Трамп поделился, а затем удалил твит с расистской видеозаписью из Флориды

Белый дом подчеркнул, что президент не слышал заявления на видео, которое вызвало дискуссии в американском обществе, передает Голос Америки.

Фото: ABC/YouTube

Президент США Дональд Трамп в воскресенье опубликовал твит, который содержал выкрик человека, скандирующего «Власть белых» – расистский лозунг, ассоциируемый со сторонниками превосходства белой расы. Позднее Трамп удалил этот твит, а Белый дом заявил, что президент не слышал заявления на видео.

Судя по всему, видео было снято в жилом комплексе для пожилых The Villages во Флориде и на нем было запечатлено противостояние сторонников Трампа и его оппонентов.

«Спасибо замечательным людям из The Villages», – написал Трамп.

Через несколько секунд после начала видео, которым он поделился, в кадре появляется человек на гольфкаре, украшенном лозунгами в поддержку Трампа и флагами, и кричит «Власть белых».

На видео также показаны демонстранты из числа противников Трампа, выкрикивающие ругательства в адрес его сторонников.

«Нет никаких сомнений» в том, что Трамп не должен был ретвитить данное видео, и он должен «просто убрать его», заявил сенатор-республиканец Тим Скотт, выступая в программе «Положение в стране» на канале CNN. Скотт – единственный чернокожий республиканец в Сенате.

Вскоре после этого Трамп удалил твит с видео. Пресс-секретарь Белого дома Джадд Дир заявил, что «президент Трамп является большим поклонником The Villages».

«Он не слышал того единственного заявления, сделанного на видео, – добавил Дир. – Что он видел, так это огромный энтузиазм со стороны многих своих сторонников».

Решение президента распространить видео было сделано на фоне национальной дискуссии по расовым вопросам после гибели Джорджа Флойда и других чернокожих американцев. Житель Миннеаполиса Флойд умер после того, как белый полицейский несколько минут прижимал его шею коленом к земле.

После смерти Флойда по всей стране начались протесты против жестокости полиции и предвзятости правоохранительных органов. Кроме того, звучат призывы к сносу памятников конфедератам, против чего выступает Трамп.