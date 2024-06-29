27 июня прошли первые дебаты между кандидатами на пост президента США.

К первым дебатам, прошедшим 27 июня, между действующим главой государства Джо Байденом и 45-й президентом Дональдом Трампом было приковано внимание миллионов зрителей. Оба политика представляют главные партии страны – Демократическую и Республиканскую – и являются единственными от своих партий кандидатами в президенты на выборы, которые пройдут в начале ноября.

Полуторачасовая телесхватка ярых противников проходила в прямом эфире телекомпании CNN без зрителей в студии, во время речи одного из кандидатов, микрофон оппонента отключали.

Практически с самого начала дебатов из уст кандидатов в президенты посыпались различного рода оскорбления и обвинения в адрес друг друга.

Джо Байден не всегда четко, но уверенно сообщал своим сторонникам, что США делают под его руководством, например, спасают Израиль и что при его правлении никто из американских солдат не погиб за пределами страны.

Дональд Трамп уверял своих сторонников, что Штаты терпят крах из-за некомпетентного управления администрации Байдена. Грозил согражданам, что нынешний президент втянет Америку в новую мировую войну и то, что нынешнего главу государства не уважают лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и лидер Китая Си Цзиньпин.

Несколько вопросов к кандидатам в президенты США так или иначе были связаны с войной России против Украины. Трамп снова заверил зрителей, что Путин никогда бы не вторгся в соседнее государство, если бы он был президентом.

“Если бы у нас был бы настоящий президент, которого Путин уважал, тогда он бы никогда не напал на Украину. Теперь весь мир горит под ним,” – заявил 45-ый президент США.

“Я никогда в жизни не слышал такой чуши,” – сказал Байден.

Нынешний лидер Америки сообщил соотечественникам, что Путин пытался захватить Киев за 5 дней, но у него ничего не вышло, и, вероятно, это случилось из-за помощи со стороны Штатов. “Путин хотел взять Киев, но у него ничего не вышло. Он потерял 500 тысяч солдат в своей войне,” – заявил Джо Байден.

При этом Трамп подчеркнул, что он не согласен с “мирным” планом Путина о сохранении за Россией четырех захваченных областей Украины. Он обещает закончить войну между странами после его избрания на пост президента США, но еще до вступления на высшую должность.

С самого начала телетрансляции компания CNN вела подсчет голосов за того или иного кандидата. Результаты объявили после завершения эфира: зрители политической схватки отдали Трампу 67% голосов, а Байдену досталось 33%.

Сразу после дебатов в социальных сетях посыпались яростные комментарии в отношении обоих кандидатов в президенты, но больше всего досталось действующему президенту.

Часть комментаторов заявила, что, мол, на выборах осенью Демократическая партия должна предложить нового кандидата вместо 81-летнего Байдена.

Пользователи Интернета даже стали предлагать новых кандидатов от Демократической партии вместо нынешнего: чаще всего звучали имена политиков из Калифорнии, которые уже занимают высокие государственные посты.

Среди них упоминали Камалу Харрис, которая является вице-президентом США с 20 января 2021 года, но она не имеет большой популярности. Вторым возможным кандидатом в президенты от Демократической партии вместо Байдена называли действующего губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship