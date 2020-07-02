Американские студенты организовывают “коронавирусные вечеринки”

Несколько новостных изданий, включая Fox5, CNN, Kron4 и ряд других, опубликовали новость, что в городе Таскалуса, штат Алабама, организовываются так называемые коронавирусные вечеринки.

Фото: Good Morning America/YouTube

Вечеринки устраивались студентами колледжа, название которого не разглашается властями, у которых был подтвержден COVID-19. Участники собирали деньги в общий банк, и тот, у кого первого подтверждался коронавирус после такого веселья, получал джекпот – все собранные деньги.

Специалисты сначала думали, что новости о таких вечеринках являются слухами, но позже информация о них подтвердилась. Власти в городе начали распространять информацию о подобных мероприятиях, чтобы остановить их проведение. Также городские власти обязали всех людей носить маски в общественных местах с 6 июля.