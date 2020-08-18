В соцсетях появилось несколько видео с протестующими BLM в Сиэтле, на одном из них видно, как 12 августа множество людей скандируют “Вlасk Livеs Mаttеr”, потом один из мужчин начинает ругаться в адрес бeлыx жителей, живущих в районе, по которому протестующие прошли маршем.

Фото: YouTube/New York Post

Этот мужчина кричал, что белые люди живут в исторически чepнoм районе города, а другая женщина в толпе выкрикивала, что они должны освободить свои дома: “Верните чepным людям их дома! Вы все очень удобно устроились в этом районе! Раньше я жила в этом районе, но мою семью выгнали. А теперь вы сидите тут, и прекрасно проводите время со своими бeлыми друзьями!”. Еще одна женщина призывала жителей “открывать кошельки”.

На другом видео видно, как демонстранты ВLМ и Aнтифa кричат белым людям «убираться отсюда», а некоторые даже требовали возмещение ущерба. Также есть видео, на котором зафиксировано, как демонстранты угрожают владельцу бизнеса, белому, который якобы вызвал полицейских, чтобы сообщить, что в его офисе было разбито окно.

В результате этих протестов полицейские арестовали одного из протестующих по подозрению в вандализме.