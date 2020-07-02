Шериф флоридского округа обещает разрешить применение оружия против “безбожников из BLM”

Шериф флоридского округа Клей опубликовал видеообращение в адрес радикальных элементов движения BLM с предостережением, что даст право каждому жителю округа право с оружием в руках останавливать преступников в случае нарушения правопорядка.

“В случае опасности я дам особые полномочия каждому законному владельцу оружия в этом округе останавливать преступников, – сказал шериф Дэррил Дэниелс. – Считайте, что вы предупреждены”.

Властное предупреждение в адрес “безбожным преступникам” из BLM было оглашено перед отрядом подчиненных Департамента шерифа округа, находящегося рядом с городом Джексонвилл.

“Не становитесь жертвой разговоров, что якобы правоохранительные органы “плохие парни”, что правоохранительные органы являются врагами граждан, которых мы поклялись защищать и служить. Мы дали клятву поддерживать и защищать Конституцию Соединенных Штатов и правительства, и что мы в соответствии с конституцией штата делаем, занимая свои должности”.

Шериф Дэррил Дэниелс подчеркнул, что “Бог отсутствует в сообщениях СМИ или в среди лозунгов движения Black Lives Matter, которая разрушает качество жизни американцев”.

Ранее подобные заявления были сделаны шерифом другого флоридского округа Полк.